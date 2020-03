«1000 euro per la spesa, ma qui siamo senza computer e internet»

PROVVIDENTI. "Mi danno mille euro per i generi alimentari quando ho bambini che non hanno né computer né connessione per seguire le lezioni. E non ho nessuna ordinanza o regola che mi permetta di comprare un ipad a questi studenti. Qui siamo 85 circa, non abbiamo un negozio da decenni, ho rinunciato all'indennità da sempre: ma la verità è che qui il coronavirus non è arrivato e non si sente. Specie i più giovani". Lo dichiara Salvatore Fucito, sindaco del Comune meno popoloso del Molise.

"Gli anziani? Tanto anche prima erano in due in piazza, a distanza di metri. Il massimo del disagio è la spesa che i volontari fanno per gli anziani a Casacalenda a pochi chilometri da qui".

(Fonte: Ansa).