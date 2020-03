Fca conferma investimenti e produzione in Italia

TERMOLI. «L’Ugl prende atto responsabilmente che Fca ha confermato tutti gli investimenti e produzione nel nostro paese. Per Psa si continua a dialogare per il perfezionamento». E’ quanto fa sapere Antonio Spera, segretario nazionale dell’Ugl metalmeccanici al termine dell’incontro in video conferenza con i vertici aziendali, Pietro Gorlier e Pietro De Biasi».

«Per quanto riguarda l’apertura dei stabilimenti, Fca ha dichiarato di attenersi alle disposizioni del Governo, che tutti i lavoratori entreranno in fabbrica con serenità, si avranno i massimi livelli di protezione in ogni sito, ed inoltre ci sono anche aziende Fca che inizieranno a produrre materiale sanitario per i lavoratori e che metteranno a disposizione anche del nostro paese. L’apertura dei stabilimenti Italiani, probabilmente non sarà contemporaneamente dappertutto ma, per ogni sito si valuteranno le condizioni ottimali come si è sempre fatto.

L’Ugl auspica, sempre che ci siano le condizioni garanti per la salute di tutti i dipendenti, che le prime aperture possano avvenire subito dopo le festività pasquali. Fca inoltre, fa sapere di avere la certezza sui diversi punti di riferimento a garanzia per la sicurezza dei lavoratori e nei luoghi di lavoro dopo aver messo in campo diverse misure precauzionali. L’azienda – conclude il segretario Spera – ha ampliato e messo in campo anche una nuova copertura assicurativa in ambito sanitario con Fasif per i lavoratori colpiti dal virus Covid-19. Attualmente sono collocati in Smart-Working 15.000 lavoratori Fca”.