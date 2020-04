«Domenica mettete fuori da balconi, porte e finestre un ramoscello di ulivo»

PETACCIATO. «Domenica mettete fuori dai vostri balconi, dalle vostre porte, dalle vostre finistre un ramoscello di ulivo. Don Mario, accompagnato dalla Prot. Civile, passerà a benedire i vostri ramoscelli. Siate responsabili. È un'occasione per vivere, anche in questo periodo di restrizioni, un momento di fede, ma fatelo rimanendo nelle vostre case per l'incolumità di tutti. Distanti ma uniti». L'invito è del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.