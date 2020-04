Le Rsu e i lavoratori della Isringhausen di Atessa acquistano un ventilatore polmonare

ATESSA. "Una delle aziende simbolo della Val di Sangro, caratterizzata per la forza e la modernità dell’ attività sindacale è certamente la Isringhausen di Atessa.



In questo periodo particolare c’è stato un impegno importante che ha generato una mobilitazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori finalizzata alla tutela della salute. Non che l’ azienda non fosse attenta alle prescrizioni, anzi, ma nonostante ciò si è cercato di perseguire l’ obbiettivo più ambizioso, quello del restare a casa per fermare il contagio, forse l’ unica vera soluzione efficace in assenza di cure farmacologiche. Nelle scorse giornate si è tenuto un incontro per verificare gli interventi che l’ azienda ha messo in campo nel rispetto del protocollo di sicurezza sottoscritto da governo e sindacati.

In tale sede sono state comunque condivise con l’ azienda altre soluzioni aggiuntive al fine di tutelare la salute e prevenire il contagio, durante questo periodo di fermo l’ azienda si impegnerà affinché siano perseguite.

I lavoratori della Isringhausen, da diversi anni hanno creato un fondo di solidarietà al quale partecipano con una piccola donazione mensile che viene trattenuta in busta paga, il fondo viene gestito dalle RSU che ovviamente relazionano ai propri colleghi.

Attraverso questo fondo, da diverso tempo è attiva un’ adozione a distanza e ogni anno la Rsu oltre a questo primo impegno, valuta insieme ai lavoratori un’ ulteriore donazione di 1000,00 € che viene destinata di anno in anno ad associazioni diverse. Vista la particolarità di questo momento storico, per quest’ anno è stato deciso di fare uno sforzo economico in più rispetto al passato e di acquistare un ventilatore da donare all’ ospedale di Lanciano, a tal proposito nella giornata odierna è stato sottoscritto l’ ordine.

L’ arrivo del macchinario è stimato in circa 10 giorni."

RSU/RLS FIOM – FIM - UILM