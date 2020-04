Micro-credito per l'emergenza Covid-19, apre sportello ConfimpreseItalia

TERMOLI. «La Regione Molise ha messo disposizione delle imprese molisane la somme di 8 milioni di euro da erogare per liquidità immediata a tasso zero e per un importo massimo di euro 5mila ad azienda».

L’associazione ConfimpreseItalia Molisemette a disposizione la propria struttura per assistere per assistere le imprese per la presentazione delle pratiche di finanziamento. Si precisa che sono finanziamenti a sportello, non sono richieste garanzie bancarie, sono concesse a tasso zero e saranno assegnate alle imprese che presenteranno la richiesta. Per maggiori Info chiamare al seguente allo 0875-91.11.31.

Oppure inviare richiesta di assistenza alla seguente emailmolise@confimpreseitalia.org.