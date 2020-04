CAMPOMARINO. Innanzitutto il messaggio corretto: #IORESTOACASA. E' quello che proviene dagli amministratori del gruppo Facebook seguitissimo "Sei di Campomarino se...".

Spiegano proprio loro, «La nostra pagina Facebook si trasforma in una televisione digitale con un vero e proprio palinsesto giornaliero. Da barman, stilisti, parrucchieri, cuochi, maghi, nail artists, pittori e in più tanti giochi a premi dove si vincono gadget, buoni pizza e buoni colazione, per allietare le giornate casalinghe campomarinesi e non. Tutto ideato da Gianfranco e Massimiliano Ciavarella con piccoli mezzi. Allegria, sorrisi e tanto divertimento sono alla base di questo progetto, nato per far distogliere la testa dai cattivi pensieri... Grazie a tutti per la vostra partecipazione e i complimenti che ci inviate. Rimanete connessi perché ci saranno ancora tante novità per voi».

Da Gianfranco e Massimiliano un «grazie infinite ai talenti made in Campomarino, l’essenza di questo nostro progetto».