Dipendenti Rete Gas in cassa integrazione, parti sociali scrivono a prefetti e Ministri

TERMOLI. Quando si dice piove sul bagnato. Le segreterie regionali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno scritto ai prefetti di Isernia e Campobasso e ai ministri del Mise e della Salute, a causa dell’attivazione della procedura di Cassa integrazione per emergenza Covid-19 da parte della società 2I Rete Gas Spa, che gestisce l’infrastruttura della rete metanifera. Una missiva indirizzata anche ai 38 sindaci interessati in Molise.

«In relazione all’emergenza Coronavirus, ci troviamo, con rammarico, costretti a denunciare il comportamento di 2I ReteGas S.p.A..

In data 26/03/2020 l’azienda ci ha inviato una richiesta di attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, senza preavviso alcuno e con il chiaro intento di beneficiare del momento particolarmente delicato per garantirsi ritorni che, a nostro modo di vedere, devono sostenere prioritariamente attività sicuramente più deboli e meno tutelate.

2I ReteGas opera nel mercato della distribuzione del gas, mercato tutelato con introiti riconosciuti in tariffa, con conseguente continuità operativa e gestionale, trattandosi di un’attività indispensabile. Nello specifico si tratta di un’azienda partecipata dal fondo F2i, emanazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre, riteniamo sia inaccettabile il massivo ricorso alle esternalizzazioni da sempre perpetrato da questa azienda. Siamo dell’idea che, prima di richiedere l’intervento di un ammortizzatore sociale, sia indispensabile saturare il personale con il rientro di una serie di attività che possono essere svolte dai lavoratori di 2i ReteGas.

Vi chiediamo di attivare le verifiche mirate a stabilire se, anche alla luce di quanto su esposto, ricorrano le condizioni per applicare le procedure previste dal DL 18/2020. Di fatto, a nostro parere, riteniamo inopportuno far gravare sulla fiscalità generale operazioni organizzative che potrebbero limitare i benefici per le aziende e lavoratori con maggiori difficoltà che, purtroppo per loro, non vantano importanti bilanci con dividendi considerevoli per i loro azionisti.

Siamo altresì a segnalarVi che, nonostante le innumerevoli sollecitazioni giunte dalle scriventi organizzazioni sindacali e dai delegati aziendali, questa azienda continua ad operare con modalità organizzative non in linea con le misure contenute nei Decreti emanati dal governo, dal Protocollo del 14 marzo 2020, dal Mise, in data 16 marzo 2020 e dalle associazioni di categoria del settore gas.

Siamo a conoscenza di attività svolte senza l’utilizzo dei DPI, mettendo a rischio l’incolumità dei lavoratori, delle loro famiglie e dei cittadini.

Abbiamo segnalato più volte la scarsa disponibilità dei dispositivi di protezione (mascherine, guanti, soluzioni igienizzanti, ma, nonostante ciò si è continuato a lavorare senza che la situazione cambiasse e con un atteggiamento poco collaborativo da parte aziendale.

Pertanto, per quanto riguarda la sicurezza, Vi chiediamo di attivare urgentemente le verifiche, per quanto di Vostra competenza, al fine di limitare al massimo i rischi per i lavoratori diretti e delle ditte in appalto oltre che dei cittadini con i quali dovessero venire a contatto qualora la Società 2IReteGas S.p.A. continuasse a non adempiere alle misure di sicurezza previste dai Dpm e dal Protocollo Condiviso, Governo-parti sociali del 14 marzo 2020».

Ai sindaci, le tre sigle hanno riferito che, «pur comprendendo la difficile situazione nella quale Lei con tutta la giunta ed il consiglio comunale vi state dibattendo incessantemente per far fronte a questa drammatica situazione che colpisce l’intera nostra comunità, siamo costretti a segnalarLe quanto segue.

Il difficile momento che colpisce tutti noi, ci pone nella consapevolezza di assumere iniziative atte a favorire ogni sforzo per contenere e ridurre la propagazione della pandemia e, allo stesso tempo, di attivare tutte le possibili azioni anche di carattere economico a sostegno delle persone che versano in condizioni di indigenza che si aggravano di giorno in giorno.

I provvedimenti che si succedono in queste settimane, assunti dal Governo, cercano di dare risposte per quanto possibile in questa direzione, con le difficoltà che conosciamo e nelle compatibilità delle risorse a disposizione. Queste azioni non debbono essere vanificate da comportamenti irresponsabili ed incuranti delle condizioni generali, che alcuni soggetti e ci riferiamo nello specifico, alla società 2i ReteGas - concessionaria del servizio della distribuzione del gas nel Suo comune - sta assumendo in questi frangenti.

Questa società, chiamata a garantire la regolare fornitura del servizio del gas, non ottempera alle norme di sicurezza imposte per la tutela della salute collettiva, facendo operare, in molti casi, il personale in campo, privo dei dispositivi individuali di protezione. In questo modo, oltre ad esporre i propri lavoratori a rischi evitabili, pregiudica tutte quelle condizioni attuate per scongiurare la propagazione del virus.

L’abbiamo voluta sensibilizzare su questa situazione, dopo aver portato a conoscenza le autorità preposte sia a livello nazionale che territoriale attraverso una lettera al prefetto, pur consci delle molteplici difficoltà nelle quali lei si sta incessantemente adoperando, anche perché la società 2i ReteGas, per nostra conoscenza, sta perpetrando un uso massivo dell’appalto anche suattività che gli sono fatte obbligo svolgere con il proprio personale diretto.

L’Ulteriore decisione assunta da questa azienda è quella di collocare ingiustificatamente i propri dipendenti in cassa integrazione per le nove settimane previste dal decreto governativo, dopo aver esternalizzato quante più attività essenziali.

Tale decisione la giudichiamo irragionevole e priva di ogni condizione oggettiva, oltre a sottrarre risorse finanziarie, che debbono essere rivolte ad imprese e lavoratori che ne hanno effettiva esigenza, soprattutto in un contesto in cui sarebbe necessario intervenire economicamente in favore di fasce sociali in condizioni di enorme difficoltà.

Certi della sua condivisione, nella disponibilità per ogni intervento che Lei vorrà condividere, le porgiamo i nostri saluti stringendoci insieme per vincere questa difficile battaglia».

I Comuni interessati sono:

ACQUAVIVA COLLE CROCE CB

BAGNOLI DEL TRIGNO IS

BOJANO CB

BONEFRO CB

CAMPOMARINO CB

CAPRACOTTA IS

CASACALENDA CB

CASTELMAURO CBCERRO AL VOLTURNO IS

COLLI AL VOLTURNO IS

CONCA CASALE IS

GUARDIALFIERA CBGUGLIONESI CB

ISERNIA IS

LARINO CB

MONTAQUILA IS

MONTECILFONE CB

MONTEMITRO CB

MONTENERO DI BISACCIA CB

PALATA CB

PESCHE IS

PETTORANELLO DEL MOLISE IS

ROCCAVIVARA CB

ROCCHETTA AL VOLTURNO IS

ROTELLO CB

SALCITO CB

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB

SAN MARTINO IN PENSILIS CB

SAN PIETRO AVELLANA IS

SANTA CROCE DI MAGLIANO CB

SCAPOLI IS

SEPINO CB

SESTO CAMPANO IS

TAVERNA CB

TERMOLI CB

TRIVENTO CB

URURI CB

VENAFRO IS