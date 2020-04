Passeggiate coi figli, pediatri del Molise fanno appello al buon senso dei genitori

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il sindaco di Santa Croce di Magliano Alberto Florio ha ricevuto e reso nota sulla propria pagina Facebook la lettera del dottor Luca Trentanove, pediatra di Santa Croce di Magliano.

«Passeggiare coi figli vicino casa. Una circolare di ieri del Viminale. Nel momento in cui si intravvede una minima possibilità di contenimento del contagio e quando ancora al centro sud siamo in fase di crescita esponenziale la nota del Viminale che consente ai bambini accompagnati da un genitore di poter uscire rischia di vanificare lo sforzo fatto finora.

I pediatri del Molise fanno appello al buon senso dei genitori e chiedono al primo cittadino di farsi portavoce del nostro pensiero e delle nostre raccomandazioni.

I bambini sono di fatto i veri "untori": per loro, al momento, questo virus comporta una sintomatologia poco rilevante ma ciò non toglie che, attraverso loro, i genitori, i nonni e le persone più a rischio non vengano colpiti duramente fino a dover ricorrere alle nostre limitate strutture ospedaliere.

Da domani avremo molte più persone in giro e a gioirne sarà it nostro nemico Coronavirus.

I bambini con la loro curiosità toccheranno pareti dell'ascensore, porte, pali della luce, se non giostrine e quant'altro e poco dopo si metteranno le dita nel naso, nella bocca e si strofineranno gli occhietti.

Molti dei bambini portati a spasso cosi come i loro genitori, saranno già infetti ma asintomatici o paucisintomatici.

Ogni nostra azione deve essere finalizzata a limitare il contagio ogni nostra azione può fare la differenza. Cari genitori restate a casa con i vostri figli non facciamo fare un giretto al virus.

Nb: giusta eccezione va fatta per i bambini affetti da spettro autistico o da disturbi psico-intellettivi per i quali peraltro abbiamo già provveduto con opportune certificazioni. Grazie signor sindaco se vorrà dare voce a noi pediatri sperando con questo di poter contribuire a supportare il suo lavoro.