TERMOLI. Prorogata l'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 15 aprile con una ordinanza del sindaco Francesco Roberti.

«Considerata l’attuale situazione climatica, con previsione di ulteriore abbassamento della temperatura, tale per cui si ravvisa ancora l’opportunità di accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali;

TENUTO CONTO della attuale situazione emergenziale che impone ai cittadini l’obbligo di permanenza nelle proprie abitazioni al fine di evitare il diffondersi del contagio dell’epidemia Sars-Cov 2;

PRESO ATTO delle richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini ed amministratori di condominio; RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, sia necessario prolungare la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 5 ore giornaliere fino al 15.4.2020;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 5 ore giornaliere fino al 15 Aprile 2020;

INVITA la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 20°C + 2°C di tolleranza;

AVVERTE che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste.