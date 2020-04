Premio letterario “Michele Buldrini”: scadenza del bando 2020 prorogata al 30 giugno

CAMPOBASSO. Considerata l’eccezionalità del momento, la scadenza del bando del Premio regionale di narrativa intitolato allo scrittore molisano “Michele Buldrini” è prorogata al 30 giugno prossimo.

Una decisione dettata appunto dalle criticità del periodo, ma che vuole portare avanti un messaggio positivo e di ottimismo per il futuro, soprattutto per i giovani.

Giunto alla diciottesima edizione, il premio – indetto e organizzato dal Comune di Campobasso - Assessorato alla Cultura e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso, nell’ambito di Ti racconto un libro- Laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – offre l’opportunità a tanti giovani aspiranti scrittori della regione di mettersi alla prova e confrontarsi con alcuni dei nomi più rappresentativi della narrativa italiana.

A valutare i testi e a decretare i vincitori ci penserà infatti la storica super giuria composta da Guido Catalano, Teresa Ciabatti, Ivan Cotroneo, Diego De Silva, Marcello Fois, Antonio Pascale.

Da tempo appuntamento culturale di straordinaria rilevanza, il Premio rappresenta un punto di incontro importante con i giovani e con il mondo della scuola. Resta invariata la formula del bando che come sempre è suddiviso in due sezioni.

La Sezione Scuola è rivolta agli studenti del biennio e triennio delle Scuole medie superiori del Molise e prevede l'elaborazione di un racconto ambientato nel territorio molisano dei nostri tempi.

La Sezione Giovani è invece rivolta ai giovani di età compresa tra i diciannove e i trentacinque anni residenti in Molise, che potranno scegliere un tema libero per il loro elaborato.

I lavori dovranno dunque pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Per saperne di più sui tempi e le modalità di iscrizione al concorso, basterà collegarsi al sito web dell'Unione Lettori Italiani, www.unionelettoritaliani.it, dove è possibile scaricare il testo completo del bando di partecipazione e la scheda d'iscrizione, tenendo presente la proroga al 30 giugno. Per questa edizione, sarà possibile far pervenire i manoscritti in formato pdf inviando una mail all’indirizzo premiobuldrini@gmail.com.

La programmazione della diciottesima edizione di Ti racconto un libro e di Ti racconto un libro Infanzia riprenderà in autunno, con nuovi imperdibili appuntamenti pensati per chi ama i libri e il confronto.