Buoni spesa a Portocannone, pubblicato l'avviso per l'accesso all'erogazione

PORTOCANNONE. È stato pubblicato sull'albo pretorio e sulla home page del sito Istituzionale del Comune di Portocannone, l'avviso pubblico per l'accesso alla erogazione dei buoni spesa di cui alla ordinanza del capo dipartimento protezione civile n. 658 del 29 marzo scorso.

La modulistica per le domande, che dovranno essere presentate entro il prossimo mercoledì 8 aprile, è già disponibile on line sul sito istituzionale e presso la Casa Comunale. Per maggior comodità della potenziale platea d'utenza, copia del modulo di domanda verrà distribuita domani presso tutte le attività commerciali attualmente operative.