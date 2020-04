Ecco il concorso dell’associazione Ambiente Basso Molise per gli alunni di Campomarino, Guglionesi e Montenero di Bisaccia Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. La fotografia, una vera e propria arte cui ognuno può approcciarsi con un semplice smartphone e che può essere utile ad evadere idealmente dall’isolamento forzato di questi giorni.



E la fotografia per l’associazione Ambiente Basso Molise diventa anche un mezzo con cui è possibile dare sfogo alla propria creatività e donare un po’ di bellezza anche agli altri.

Da questa volontà, a pochi giorni dalla prima iniziativa, è nato il concorso fotografico che invita tutti ad andare sul balcone, ad affacciarsi alla finestra, oppure ad andare in giardino per immortalare in uno scatto un angolo del paesaggio esterno.

‘Ti racconto la natura dalla mia finestra’ è il tema del progetto che questa volta è indirizzato esclusivamente agli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Campomarino, Guglionesi e Montenero di Bisaccia.

Gli organizzatori, capitanati dal presidente Luigi Lucchese, hanno incassato il patrocinio delle tre amministrazioni, la collaborazione dell’azienda Italiangas e, per Campomarino, l’aiuto dell’AISA, l’associazione italiana sicurezza ambientale che, tra l’altro, nella fase dell’emergenza è impegnata anche nel sostegno alla popolazione con diversi servizi.

La partecipazione al concorso fotografico è gratuita. I bambini e i ragazzi che frequentano le classi fino alla terza media e che vorranno aderire, dovranno inviare foto che ritraggono oggetti, animali o panorami. Previsti quattro riconoscimenti: i premi social, simpatia ed emozione e infine il premio ‘fotografo in finestra’.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 30 aprile ed il regolamento è consultabile sul blog dell’associazione Ambiente Basso Molise o inviando una mail all’indirizzo ambientebm@gmail.com.

È fissata al 30 maggio invece la scadenza per spedire il materiale che verrà ‘valutato’ nell’ambito dell’altro concorso ‘Il mondo dalla finestra’.

Il progetto, lanciato 10 giorni fa e diffuso dal CSV Molise, è rivolto a tutti e sta registrando ottimi riscontri (circa 40 domande finora), oltre che l’attenzione dell’organo di coordinamento nazionale dei Centri di servizio, il CSVnet, nonché di diversi organi di stampa nazionale di ambito sociale.