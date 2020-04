"L'economia per tutti": la Banca d'Italia risponde alle esigenze degli studenti

CAMPOBASSO. La Banca d'Italia risponde alle esigenze degli studenti in questi tempi di quarantena forzata e offre percorsi di didattica online su L'Economia per tutti, il portale che via Nazionale ha ideato per promuovere l'educazione finanziaria. È adesso possibile studiare le basi dell'economia applicata alla vita di tutti i giorni anche con percorsi tematici a distanza, che replicheranno mini-lezioni attraverso introduzioni, approfondimenti, video e quiz di verifica. Tutte le risorse sono disponibili gratuitamente e non richiedono alcuna registrazione. Si comincia con le lezioni dedicate al risparmio e agli strumenti di pagamento elettronici.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito "L'economia per tutti".