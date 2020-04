Pacchetto di misure economiche con ricaduta regionale, 5 Stelle in conferenza stampa

CAMPOBASSO. Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise ha organizzato una conferenza stampa in streaming per le ore 11.

Sarà l'occasione per presentare un pacchetto di misure economiche con ricaduta regionale, alla luce dell'emergenza in atto. Sarà possibile partecipare collegandosi via Skype al link: https://join.skype.com/KnuolW35Vfin.

Sarà inoltre possibile prenotarsi per rivolgere domande ai portavoce nella chat interna alla call. Al momento del collegamento vi chiediamo di disattivare i microfoni fino al vostro turno di intervento.



Per permettere di partecipare a quanti siano impossibilitati ad accedere a Skype, la conferenza stampa sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle Molise al link: https://www.facebook.com/molise5stelle In questo caso sarà possibile inviare domande da girare ai portavoce scrivendo a questa mail e specificando nome, cognome e testata. Sarà premura degli stessi portavoce rispondere a ciascuna domanda in diretta.