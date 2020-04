Modifiche al regolamento del Consiglio regionale, seduta in streaming convocata per lunedì 6 aprile

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per il prossimo lunedì 6 aprile, alle 9:30, la seduta del Consiglio regionale, che si svolgerà in madalità videoconferenza. Questi gli argomenti che l’assemblea regionale sarà chiamata ad esaminare: 1. (Rg. n. 729) “Proposta di modifica al Regolamento interno dell'Assemblea regionale approvato con deliberazione del consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 144. Modalità di svolgimento delle sedute degli organi consiliari in caso di emergenza”. 2. (Rg. n. 724) “Mozione, a firma dei consiglieri Facciolla, Fanelli, Iorio, Calenda e Romagnuolo Aida, ad oggetto "Emergenza Covid-19 in Molise”.