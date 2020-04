​Realizza e dona le mascherine per il personale della Rsa di Larino: grazie condiviso Copyright: Termolionline.it

LARINO. Ancora un gesto di solidarietà che parte dal cuore in questo momento di emergenza sanitaria. La signora Maria Luisa Casagrande ha realizzato delle mascherine e ha voluto donarle al personale della Rsa dell'ospedale Vietri di Larino. Un modo per condividere il lavoro e lo spirito di servizio assicurato con impegno, grande umanità e professionalità con massima attenzione per evitare ogni possibile rischio di contagio. Tutto il personale e gli ospiti della Rsa di Larino ringraziano Maria Luisa il pensiero gentile che ha avuto con affetto e amicizia.