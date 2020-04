Alloggi Iacp, aggiornata la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie

TERMOLI. Con decreto del presidente della Giunta regionale del Molise, il numero 25 del primo aprile, è stata aggiornata la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Termoli.

Lo stralcio del decreto presidenziale.

«Preso atto che il Comune di Termoli, con nota pervenuta al protocollo n. 25673 del 12 febbraio 2020, ha comunicato la designazione della dottoressa Monica Ambrogi, in sostituzione del dipendente A. P., già componente della Commissione, collocato a riposo per pensionamento; ritenuto di dover provvedere a sostituire, in seno alla Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il Comune di Termoli, il componente/dipendente designato dal Comune, decreta - di nominare, in seno alla Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il Comune di Termoli, la dottoressa Monica Ambrogi, quale componente/dipendente comunale designato dal sindaco del Comune di Termoli, in sostituzione del dipendente A. P. collocato a riposo per pensionamento;di dare atto che, all’esito della suddetta sostituzione, la Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per il Comune di Termoli, risulta così aggiornata nella seguente composizione:Giarrusso Giuseppe Antonio, presidente; Di Nezza Giuseppe, vice presidente Santelia Michele; componente Ambrogi Monica; componente Ballone Luigi; componente di dare mandato al Servizio Infrastrutture e lavori pubblici per l’esecuzione e la notifica del presente atto agli interessati; di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Burm, nel sito web istituzionale e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise.