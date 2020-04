E' morto Paolo Calzolaro, storico imprenditore attivo nel settore dei trasporti

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Ci lascia uno storico imprenditore attivo nel settore dei trasporti. Paolo Calzolaro è morto, all'età di 76 anni, nella sua abitazione di San Giuliano di Puglia. La famiglia ringrazia tutti coloro che sono vicini in questo momento di dolore e di sospensione delle attività religiose che non consentono di celebrare il funerale. Nel pomeriggio di venerdì 3 aprile 2020, alle 17.30, Paolo sarà ricordato durante la messa che sarà celebrata da don Fernando Manna nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Ururi. Chi lo vorrà potrà unirsi in preghiera su Telemolise 2 (canale 12) o sulla pagina Facebook e il canale Youtube “Parrocchia di Ururi”.