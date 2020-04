CAMPOBASSO. Emergenza Covid-19. Per gli Infermieri e famigliari un grande aiuto a distanza GRATUITO. Il nuovo servizio di NurSind –CGS Campobasso- Molise.



Da ogni parte dell’Italia ferita dall’emergenza Coronavirus arrivano i racconti degli Infermieri impegnati sul fronte, che combattono a mani nude contro un nemico invisibile pericoloso come un fucile puntato.

Sono racconti di morte, di senso di impotenza, di esaurimento fisico dopo aver passato 12 ore dentro una tuta che non ti fa respirare, che ti impedisce di mangiare, bere ed andare in bagno.

Questi infermieri, questi professionisti, che oggi chiamano Eroi, potrebbero sviluppare i sintomi propri del Burnout allo stress post traumatico.

Per questo NurSind Campobasso ha attivato UN NUOVO SERVIZIO gratuito per i propri iscritti e i loro famigliari ovvero un’equipe multiprofessionale“a distanza”.

NurSind vuole aiutare a prevenire in questa maniera tutti quei sintomi di sofferenza individuale legata al lavoro che vanno ad interessare non soltanto il singolo dipendente ma tutta la famiglia. Un lavoro che passando attraverso il dolore, la sofferenza possa far riemergere la fiducia, la speranza , la fede, l’amore.

Il collega (ma anche i membri della famiglia) in caso di bisogno, può mandare una mail all’indirizzo campobasso@nursind.it con i suoi dati, un suo recapito telefonico e l’Azienda /ASL per cui lavora.

INVIACI UNA MAIL CON I TUOI DATI, IL RECAPITO TELEFONICO EL’AZIENDA PER CUI LAVORI. TI METTIAMO A DISPOSIZONE UN ESPERTO CHE POTRAI CONTATTARE PER I TUOI PROBLEMI

campobasso@nursind.it

Il responsabile del progetto Nursind –CGS MOLISE:

dott. Licursi Antonio cell.3470733738