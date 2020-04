Un blog degli alunni sul Coronavirus

MONTENERO DI BISACCIA. Un piccolo contributo per non interrompere quanto iniziato in questi mesi, per farci sentire meno soli, e riflettere con sensibilità ed attenzione su quanto sta accadendo intorno a noi. È lo scopo del blog futuroipsia, quello di destinare uno spazio alle parole, le parole che curano, i gesti che restano. "Creiamo qualcosa di bello" è il nuovo post che gli alunni della classe I A dell'Istituto Ipsia di Montenero di Bisaccia hanno realizzato con la docente Laura D'Angelo, per dire, come si legge sul blog che "ci siamo, docenti e alunni, per non interrompere quanto costruito in questi mesi". Il dramma del covid-19, l'esperienza della didattica a distanza, la quarentena.

"In questa privazione forzata di libertà- si legge- in cui la storia ci è precipitata addosso con tutta la sua gravità, noi rispondiamo che ci siamo. Se la scuola è lo spazio in cui si misura la libertá del singolo, in cui si forma il cittadino di domani, noi creiamo, attraverso le parole capaci di annullare le distanze, una comunitá educante che si basa sulla formazione e il sentimento, noi rispondiamo che la scuola c'è". Ed effettivamente, dalle parole della professoressa, si passa a quelle dei ragazzi, che rivelano in un momento cosí difficile ed impegnativo per tutti, un macrocosmo di emozioni e sentimenti. Si passa dalla paura alla voglia di normalità, dalla commozione per i morti in solitudine, alla nostalgia per la propria classe, al riconoscere il coraggio dei medici e l'importanza di un senso di responsabilità condiviso.