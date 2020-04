Tavenna, "Le Nostre Radici-Udruga naši korijeni" dona 160 mascherine alla comunità

TAVENNA. L'Associazione culturale Le Nostre Radici-Udruga naši korijeni, considerato il momento di estrema emergenza nazionale, ha deciso di porsi in prima linea, offrendo il proprio contributo alla comunità di Tavenna donando 160 mascherine finemente confezionate.

Sono state consegnate una per ogni nucleo familiare over 65 e alle attività commerciali (nel rispetto di tutte pr prescrizioni previste dal Dpcm, consapevoli di come esse siano le fasce esposte ad un maggior rischio di salute, come tale, meritano di essere tutelate con le dovute accortezze.

Ogni sacchetto donato contiene una mascherina sartoriale in cotone, che dovrà essere sterilizzata prima di ogni utilizzo e che non costituisce Dpi certificato.

Ogni sacchetto custodisce al suo interno l'attenzione dell'Associazione nel voler proteggere i nostri anziani, fragili e vulnerabili ma al contempo indispensabili per la nostra comunità. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini che hanno mostrato tutta la loro gratitudine verso questo gesto d’amore e di solidarietà dimostrata; donandoci sorrisi e quel “grazie” che scalda il cuore.

È una goccia in un oceano, ma una goccia importante per salvaguardare la nostra piccola comunità, non dimenticando di regalare un massaggio di speranza.