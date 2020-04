PETACCIATO. Buone notizie sulla vicenda dei disguidi alla linea dati a Petacciato. Lo annuncia il sindaco Roberto Di Pardo.

«A seguito della nota inviata al prefetto, che ringrazio per aver celermente invitato la Tim a risolvere le anomalie presenti sulla rete internet, stasera ho ricevuto la chiamata del dottor Montebello e del nostro concittadino Vampi Romolo, dipendenti Tim, che mi hanno assicurato su un loro rapido intervento. Chiedo a tutti i fruitori della linea internet, per la didattica on line e per il lavoro da remoto, di avere pazienza fino a lunedì. I lavori di diagnostica e monitoraggio partiranno già da domani mattina.