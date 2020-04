LARINO. Anche la minoranza del Germoglio interviene sulla vicenda del Vietri. «Col passare delle ore si è appreso che gli ospiti provenienti dalla casa di cura di Cercemaggiore (zona rossa) non sono cinque ma otto, otto ospiti che dovrebbero essere ospitati al Vietri di Larino. A tal proposito i gruppi di opposizione, il Germoglio e Noi per Larino intendono rivolgere alcune domande a chi ha deciso tale trasferimento.

Fermo restando tutto il nostro rispetto e vicinanza agli otto anziani di Cercemaggiore. Innanzitutto i tamponi sono stati effettivamente fatti? Come farà il distretto sanitario a reperire personale che si dedicherà solo e solamente a questi pazienti? È vero o no che insieme agli ospiti dovranno trasferire almeno tre operatori socio sanitari? È possibile, considerando che Cercemaggiore è zona rossa (non si entra e non si esce) effettuare questo trasferimento? Quali le misure adottate al Vietri di Larino per proteggere personale medico e infermieristico già presente in ospedale?

Insomma, alla luce di tutto questo è davvero necessario trasferire gli otto ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore a Larino o non è meglio curarli direttamente in quella struttura in maniera tale che in caso di positività si fa prima a portarli al Cardarelli?

Infine, È possibile accogliere in una struttura pubblica ospito di una struttura privata?” In tutto questo però registriamo ancheil silenzio dell’amministrazione comunale che dovrebbe essere presente e attiva come non mai in questo periodo».