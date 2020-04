Campomarino, pubblicato l'avviso per individuare i beneficiari del sostegno alimentare

CAMPOMARINO. È online nel sito istituzionale del Comune di Campomarino l'avviso per l'individuazione dei cittadini di Campomarino che avranno accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

Un provvedimento che mira a sottrarre da parte dell'amministrazione Silvestri le famiglie e le persone in difficoltà da un momento di piena emergenza, non solo sanitaria.

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.

La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Art. 1-Requisiti di accesso

a) residenza nel Comune di Campomarino; b) appartenere alle seguenti categorie: ad un nucleo familiare privo di fonti di reddito; ad un nucleo familiare i cui titolari di reddito hanno subito sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro a seguito dell’emergenza COVID - 19, comportando pertanto la sospensione della relativa retribuzione; titolari di partiva IVA la cui attività è stata sospesa a seguito dell’emergenza COVID-19; lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita a seguito dell’emergenza COVID-19; soci lavoratori la cui attività è stata sospesa a seguito dell’emergenza COVID -19. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito e il carico familiare:

Art.2 -Erogazione del beneficio. -Si procederà all’assegnazione del beneficio mediante modello di autocertificazione, al fine di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto.

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà, a seguito di dette istanze e a celere istruttoria, a formulare l’elenco degli aventi diritto al beneficio e ad attribuire agli stessi quanto spettante (in buoni spesa, spendibili fino 3 al 31.05.2020 o gift card a seconda delle esigenze dagli stessi rappresentata), in base al numero delle istanze ammesse, numero dei nuclei familiari e relativa consistenza numerica, tenuto debito conto delle priorità previste dall’Ordinanza 658/2020, fino all’esaurimento dei fondi stanziati a tale scopo.

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;

Art.3- Modalità di erogazione

I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10,00 e €.25,00 cadauno e/o le gift card potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, dopo essere stati contattati dall’ l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campomarino al numero indicato nel modello di domanda (allegato a). In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni spesa saranno consegnati a cura dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campomarino anche tramite le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio Comunale.

Art.4-Ulteriori precisazioni:

I “Buoni Spesa Alimentare” potranno essere utilizzati, presso le attività presenti sul territorio del Comune di Campomarino che hanno dato disponibilità, il cui elenco è pubblicato all’albo on-line, sul sito istituzionale www.comune.campomarino.cb.it e diffuso attraverso i canali di informazione; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, lett. a) dell’Ordinanza in oggetto, il buono spesa: - dà diritto esclusivamente all’acquisto di generi alimentari, con esclusione tassativa di alcolici e superalcolici; - è nominativo e non è cedibile; - deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campomarino, fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il buono, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari; - non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; - comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Art. 5-Presentazione della domanda

I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire le istanze, redatte secondo le modalità di cui all’allegato modello A, unitamente a copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, entro e non oltre il giorno 7 aprile 2020, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

A. al seguente indirizzo di posta certificata: urp@pec.comunecampomarino.it, oggetto: BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19

B. all’indirizzo e-mail: urp@comunecampomarino.it, oggetto: BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19

C. in via del tutto residuale ed eccezionale, consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni di Lunedì 6 e Martedì 7 Aprile 2020, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 tenuto debito conto delle precauzioni e prescrizioni relative all’emergenza COVID-19 in atto.

Qui l'elenco delle attività commerciali che hanno aderito.