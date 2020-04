Proposta di Italia Viva sul credito alle imprese: lo annuncia la deputata molisana Giusy Occhionero

ROMA. Proposta di Italia Viva sulle imprese. Lo annuncia la deputata molisana Giusy Occhionero.

«Lunedì, il consiglio dei Ministri approverà il decreto Gualtieri, che sarà la svolta per le imprese.

Italia Viva sta lavorando alla proposta di elevare la garanzia dello Stato sui prestiti delle banche al 100% (ora che l'Ue ha concesso tale possibilità).

Proverò a spiegare la proposta in breve. Lo Stato concede alle banche la garanzia statale al 100% e le banche, automaticamente, senza burocrazia e senza istruttoria, bonificheranno sui conti corrente delle partite Iva tutte, delle società, dei professionisti, degli artigiani (purché piccole e medie imprese, quindi al di sotto di 40/50 milioni di euro) una somma fino all'equivalente del 25% del fatturato dello scorso anno.

Tale prestito, garantito, come detto, dallo Stato al 100% verrà restituito in 100 rate mensili, 8 anni, a partire dal 1 gennaio 2022". Tale meccanismo già viene attivato in altri paesi, affinato da un gruppo di tecnici guidati dall'ex capo della segreteria del ministro Padoan, il professor Pagani. Si chiama "operazione bridge". Il Ministro Gualtieri ha già reso nota la sua disponibilità. È una misura fondamentale per dare "ossigeno" al sistema delle imprese in modo semplice, sburocratizzato, rapido. Insomma, le parole d'ordine per ripartire (in sicurezza e gradualmente) sono: liquidità, sburocratizzazione, sostenibilità».