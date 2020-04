Monitor multiparametrico donato al Pronto soccorso del Caracciolo di Agnone

AGNONE. Riceviamo e pubblichiamo da Enrica Sciullo: «Oggi è stato consegnato un monitor multiparametrico al servizio di pronto soccorso. Dono inestimabile, non tanto per il valore economico, notevole, ma per la grande considerazione e gratitudine che il gesto racchiude in sé. Un gesto di attenzione fatto nei confronti di tutta la comunità da parte di una famiglia che nel passato dall'Alto Vastese e Alto Molise, ha ricevuto supporto in un momento di difficoltà. Grati ringraziamo la famiglia di Agnone, che vuole restare anonima. Il personale ed il responsabile del Pronto Soccorso Dr. Potena dell'ospedale Caracciolo di Agnone».