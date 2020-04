CASACALENDA. Dalla sindaka di Casacalenda il messaggio sulla Domenica delle Palme.

«Quest'anno un giorno diverso, lo sappiamo... Ma abbiamo pensato, insieme al Parroco, di portare nelle vostre case ugualmente il simbolo di questa importante tradizione cristiana.

Davanti alla porta di casa troverete un ramoscello d'ulivo che don Michele Di Legge ha benedetto, insieme ad un sacchetto dove ci sono le mascherine che alcune signore del paese hanno confezionato per tutta la comunità. ❤️ Troverete anche le istruzioni per poterle riutilizzare. Sono ancora poche ma abbastanza per garantire a tutti di uscire in maggiore sicurezza.

Suoneremo a tutte le porte, ma voi non ci aprite! Non ci offenderemo, anzi... eviteremo i contatti con tutti voi... vi lasceremo il sacchetto fuori dal l'uscio di casa e potrete prenderlo quando andremo via... La prima regola sarà garantire sempre la sicurezza di tutti.

Buona domenica delle Palme da tutti noi,

La SindaKa, l'Amministrazione Comunale, i volontari e il Parroco.

Presto torneremo ad abbracciarci e a stare insieme...

#lasindaka #kalena2020 #tradizioni».