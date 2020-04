«Basta disorganizzazione: doveroso recepire indicazioni di Giustini, Asrem e comitato scientifico»

CAMPOBASSO. Nota stampa dei portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Molise sull'emergenza Coronavirus.

“Basta disorganizzazione e incertezze, doveroso recepire indicazioni di Giustini, Asrem e comitato scientifico”.



“Occorre prendere decisioni tecniche e scientifiche al fine di contrastare il contagio da Covid-19 sul nostro territorio. Per questa ragione è necessario che ci affidiamo al Commissario ad acta, all’Asrem, al Comitato tecnico scientifico e ai rappresentanti dell'Ordine dei medici. Non è più il momento delle strumentalizzazioni e degli opportunismi politici. E’ doveroso affidarsi alla scienza e alle competenze tecniche che solo chi è del settore conosce e può avere. Questa sera (ore 19,00) al tavolo coordinato dal presidente della giunta regionale, Donato Toma, bisogna recepire senza alcun tentennamento le indicazioni del commissario Angelo Giustini in merito all’attuazione della quarta fase, con la sanità pubblica che deve restare al centro delle azioni tese al contrasto del Covid. Quanto sta accadendo all’ospedale Vietri di Larino è inaccettabile con il rischio che possa avvenire lo stesso anche per Agnone. Tutto ciò evidenzia uno stato di confusione che genera incertezze e disorganizzazione, e noi non siamo più disposti a tollerarlo”.



E’ quanto dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale alla vigilia dell’incontro fissato per questa sera alle ore 19.