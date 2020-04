Disagi per Coronavirus dei disabili e loro familiari, Felice: «Molise, se ci sei batti un colpo!»

TERMOLI. Nuovo intervento del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Coronavirus: Molise, se ci sei batti un colpo! Si è ancora in attesa da parte del Presidente della regione Molise del riscontro alla richiesta di una Ordinanza o direttiva specifica, come già emessa da altre regioni (Veneto, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria), che consente di mitigare i disagi per i disabili e loro familiari, cresciuti a seguito delle direttive che limitano i movimenti al fine di rallentare il diffondersi del contagio del Covid-19. Mentre, giunge notizia che anche la regione Abruzzo ha emesso l’ordinanza n° 24 del 3 aprile 2020 relativa all’assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie, e la gestione dell'emergenza Covid-19 e dei fattori di stress psichico per le persone con autismo. L’ordinanza, recependo gli indirizzi del Comitato Tecnico Scientifico regionale per l'autismo, prevede l'autorizzazione alle uscite di utenti con autismo, sia a piedi che in macchina nel territorio comunale. Inoltre definisce le linee guida per eventuali esigenze quarantenali e ricoveri legati a Covid di utenti o familiari».