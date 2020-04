Negativi i primi 20 tamponi sugli operatori sanitari del Veneziale di Isernia

ISERNIA. I primi 20 tamponi sul personale sanitario del “Veneziale” di Isernia e più precisamente del reparto di ortopedia hanno dato esito negativo. Ma tuttora nel reparto è ricoverato il paziente di Roccamandolfi che è risultato positivo al Covid-19, in attesa di essere trasferito in altra struttura idonea compatibile con le cure di cui abbisogna, oltre al Covid-19. L’uomo, ricoverato in ortopedia già il 23 marzo, era stato sottoposto a tampone in seguito ad una polmonite. L’esito negativo del tampone aveva fatto sì che il paziente venisse spostato nel reparto di Medicina dello stesso nosocomio pentro e, una volta curato, riportato ad Ortopedia per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il primario del reparto di Ortopedia, il dottor Enzo Bianche, aveva chiesto un ulteriore test per essere sicuri che non vi fosse alcun contagio. Sottoposto a nuovo tampone, il paziente era risultato positivo. Di qui la necessità di eseguire i tamponi su tutto il personale medico e sugli altri operatori sanitari di entrambi i reparti e la conseguente sanificazione degli stessi. Esito negativo anche per i tamponi ai quali sono stati sottoposti gli altri pazienti ricoverati nei reparti interessati.