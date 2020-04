Ambito sociale di zona frentano: riattivati alcuni servizi in smart-working

LARINO. L’Ambito Territoriale Sociale di Larino, rende noto che, a tutela della salute degli operatori tutti e dei cittadini utenti, considerato il prorogarsi dello stato di emergenza nazionale causato dalla Pandemia Covid-19, ha disposto la riattivazione in modalità agile/a distanza, dei Servizi:

Sostegno Socio-educativo Scolastico , al fine di supportare gli studenti con disabilità e le loro famiglie anche nell'utilizzo della didattica a distanza;

, al fine di supportare gli studenti con disabilità e le loro famiglie anche nell’utilizzo della didattica a distanza; CSE – Centro Socio Educativo, presenti nei Comuni di Larino, Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis, per i quali, d’intesa con i Soggetti Gestori, soprattutto grazie all’impegno delle Coordinatrici dei centri, i Servizi sono stati riorganizzati, al fine di dare continuità agli interventi e alle prestazioni socio-educative, ed in coerenza con le attività previste nei singoli progetti presentati, favoriscono i processi di autonomia della persona disabile, tenuto conto degli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali del soggetto, con l’obiettivo di fornire supporto e assistenza alla persona con disabilità e alle loro famiglie, attraverso una ri-costruzione del setting lavorativo presso il proprio domicilio.

Fatta eccezione di alcuni casi, in cui sarà possibile riprendere le attività in sede, con accessi individuali, al fine di evitare che si crei assembramento ed accertato il possesso dei dispositivi di protezione individuali idonei, nel rispetto della distanza di sicurezza raccomandata, le attività sono garantire per il tramite dell’utilizzo di software di facile installazione e d’uso. Al fine di agevolare e semplificare la comunicazione tra gli utenti, gli utenti saranno divisi in gruppi.

Si rammenta, che i cittadini dei Comuni afferenti all’ATS di Larino (Comuni associati di: Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei F., Morrone del S., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di M., Ururi), possono contattare l’ Assistente Sociale di riferimento territoriale, il Servizio di Sostegno alla genitorialità (Équipe Minori) e gli operatori dello Sportello alla disabilità per la vita indipendente chiamando al numero verde 800 090 504 dal Lunedì al Venerdì e nelle fasce orarie 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 o all’indirizzo di posta elettronica: welfare.atslarino@gmail.com.

Inoltre, come già anticipato, a decorrere da venerdì 27 marzo è attivo il Servizio Telefonico di Supporto Psicologico Emergenza Covid-19 gestito dalla Cooperativa Sociale Lavoro di San Martino in Pensilis ed assicurato dallo psicologo-psicoterapeuta dr.ssa Stefania Faustoferri, esperta in materia che ha frequentato il corso di formazione ECM organizzato appositamente dall’Istituto Superiore di Sanità e reperibile chiamando al numero verde 800 648 955, attivo, dal lunedì al sabato e nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 15:00 – 17:00.

Il suddetto servizio rappresenta anche un canale privilegiato per gli utenti disabili e relative famiglie dei nostri tre Centri Socio Educativi.