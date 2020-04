Cittadinanzattiva chiede di ripartire dalle persone: assistenza sanitaria e malati cronici

CAMPOBASSO. Cittadinanzattiva opera da 40 anni per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno in condizioni di debolezza. Con l’emergenza Covid-19 Cittadinanzattiva ha lanciato varie iniziative e campagne dedicate , una sezione del sito dedicata con una Guida al Coronavirus costantemente aggiornata: informazioni utili, fake news provvedimenti regionali e nazionali ecc., nonchè un indirizzo mail dedicato per i cittadini coronavirus@ cittadinanzattuva.it .

Il Progetto Integrato di tutela che fornisce informazioni, consulenza e assistenza ai cittadini, ci consente di monitorare attraverso le segnalazioni le criticità che emergono. Le principali riguardano: segnalazioni su carenza dei dispositivi di protezione individuali; mancato accesso alle rsa e mancanza di informazioni su ricoveri, tamponi, sicurezza; mancanza di assistenza domiciliare e cure; segnalazioni sulle necessità in ambito sanitario e altro ancora.

Questa emergenza ha evidenziato l’importanza del Ssn, la salute pubblica dev’essere garantita a tutti, unico diritto sancito dalla Costituzione. Ora bisogna però partire e in fretta dall’assistenza territoriale e dalla gestione pianificata dell’assistenza per i malati cronici e rari, abbandonati e privati delle cure. Ognuno deve avere garantite le cure, rispettandone le proprie diversità ed esigenze. Cittadinanzattiva insieme a 70 Associazioni di pazienti e medici ha proposto un emendamento al Senato in queste ore in discussione , di cui hanno aderito senatori di molti gruppi politici per il decreto “Cura Italia” che rafforzi l’assistenza socio-sanitaria e domiciliare per i malati cronici e rari, gli acuti non ospedalizzati e le persone disabili non autosufficienti. Uno strumento che assicuri di potersi curare a casa, perché molte persone stanno morendo nelle Rsa e stanno morendo perché non si possono curare a casa.

E’ importante in questo momento più che mai essere coesi per non lasciare indietro nessuno, l’adesione dei vari gruppi politici all’emendamento dimostra l’unità di fronte ad un periodo molto delicato della nazione.

Bisogna che si dia presto attuazione alla misure proposte perché riguardano una parte importante della tutela della salute.

Cittadinanzattiva è certa che questo emendamento possa essere sostenuto da un numero ancora più ampio, come segnalale di cambiamento, per sostenere i nostri cari e perché si debba garantire l’assistenza con la dignità che troppe volte non viene rispettata.