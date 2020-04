Esame di maturità, due le ipotesi: prove scritte oppure colloquio orale

TERMOLI. Grande attesa stasera per l'ospitata su Rai Due, a "Che Tempo Che fa", da Fabio Fazio, della Ministra all'Istruzione Lucia Azzolina, in collegamento dal suo ufficio nel dicastero a viale Trastevere.

Due le ipotesi che la Azzolina ha evidenziato, quella in cui si dovesse tornare in aula entro il 18 maggio, oppure che la frequenza non sarà più riattivata.

In prima istanza si avrebbe un esame di maturità, con l'ammissione di tutti i potenziali candidati, che poi si giocherebbero le proprie chance su un tema d'italiano scelto a livello ministeriale e una d'indirizzo, legata alla specializzazione del singolo istituto. Qualora invece si dichiarasse concluso l'anno scolastico, si avrebbe un esame orale.