COLLETORTO. Il Comune di Colletorto ha avviato la distribuzione di mascherine in paese. La consegna non è prevista in municipio ma viene effettuata porta a porta dai volontari della Pubblica Assistenza “Carmela Ciniglio”. Il sindaco, Cosimo Mele, e l'amministrazione comunale ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e tutti coloro che hanno condiviso questa iniziativa per contribuire a contenere il rischio di contagio da Covid-19. Tali dispositivi di protezione sono stati in parte acquistati dal Comune con fondi propri e donazioni ricevute e in parte sono stati forniti grazie alla collaborazione dell’associazione ‘La coccinella’ che ha coordinato il lavoro svolto da diverse donne del paese con il tessuto messo a disposizione gratuitamente dall’azienda Cartosud.