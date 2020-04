Riattivazione delle attività del centro socio educativo per disabili a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Riattivazione delle attività del centro socio educativo per soggetti diversamente abili di San Martino In Pensilis in modalità agile a distanza. Il centro socio educativo del Comune di San Martino in Pensilis, coordinato dall’Ambito sociale di Larino e gestito dalla Lavoro Società cooperativa sociale, aveva interrotto le attività in presenza in seguito alle misure restrittive di contenimento dovute all’emergenza Covid-19.

Gli operatori del Centro hanno mantenuto, tuttavia, il rapporto di supporto agli utenti, soggetti diversamente abili, per assicurare sostegno e monitoraggio, con le modalità offerte dalle tecnologie della comunicazione.

Visto il procrastinarsi delle misure restrittive, dopo necessaria ricognizione tra gli operatori, gli utenti e i familiari, si è ritenuto opportuno dare continuità alle attività con la ripresa del servizio in modalità agile a distanza.

Gli strumenti principali di lavoro individuati sono Skype e WhatsApp, strumenti che gli utenti sono in grado di utilizzare in autonomia e che consentiranno di continuare le attività laboratoriali di arte, musica, attività motorie e di autonomia personale, con il supporto di educatori, della operatrice Oss e della coordinatrice che curerà l’organizzazione e il monitoraggio delle attività, sapientemente rimodulate e adattate alla nuova modalità di interazione. Le attività prevedono interazioni singole e di gruppo attraverso video lezioni e registrazioni audio e video, nel rispetto delle specificità di ogni utente.

Il servizio ha avuto inizio oggi.