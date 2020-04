Cento milioni di fondi a tasso zero per il mondo dello sport

ROMA. «Federazioni, associazioni sportive e società dilettantistiche avranno la possibilità di accedere a fondi dedicati che garantiranno cento milioni di finanziamenti a tasso zero. Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale, strumento di educazione e straordinario catalizzatore di valori positivi. L'Esecutivo guidato dal Presidente Conte lo sa bene e nel decreto, da poco approvato in Consiglio dei ministri, ha agito di conseguenza mirando a tutelare, oltre alle tante realtà produttive, anche le attività sportive». Lo riferisce il senatore Gianluca Castaldi, Sottosegretario di Stato per i Rapporti col Parlamento.

«Si tratta di un risultato di rilievo, che assicurerà la sopravvivenza di tante società sportive, anche attraverso la riduzione di tempi e oneri per chi necessita di liquidità. Le risposte arrivano quando si ha la capacità di fare squadra e voglia di trovare soluzioni concrete.

Siamo tutti in campo e la partita è ancora lunga. Ma la decisione adottata oggi nei confronti delle attività sportive, per tutto ciò che queste rappresentano, mi fa essere ottimista».