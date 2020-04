Lutto in caso Pietroniro, si è spento il signor Antonio

TERMOLI. Lutto in casa Pietroniro nella serata di ieri. Si è spento a nemmeno 72 anni il signor Antonio, famiglia originaria di Rotello, papà della nostra amica Linda, che l’ha ricordato così sulla pagina Facebook: «Non avrei mai voluto dirti addio, non sentite più la tua voce, non sentirmi più chiamare “patanella” da te mi fa star male... sei stato per me un grandissimo papà, non ci hai fatto mai mancare nulla, hai sofferto molto in questo periodo, ora veglia su di noi e dacci la forza di andare avanti, ti voglio bene papà... resterai sempre nel mio cuore».

A Linda e a tutta la sua famiglia il cordoglio della famiglia Bracone e di Termolionline.it.