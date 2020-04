Da giovedì in distribuzione gratuita le mascherine realizzate da Donne & Mamme termolesi

TERMOLI. Ancora mascherine realizzate dal Gruppo Donne&Mamme Termoli e dal Comitato MoliSanità L113.

Giovedì 9 aprile, dalle ore 9.30, fino a esaurimento dei Dpi, in via Adriatica 16, presso la sede messa a disposizione dall'Italcaccia sezione Cacciatori Termoli, verrà distribuita la seconda tranche di mascherine create da alcune donne termolesi in maniera totalmente gratuita col materiale in Tnt fornito dalle ditte Cartosud Termoli e Termoplast Termoli.

«Si precisa che verrà consegnato un kit con 2 mascherine totalmente gratuito a ogni famiglia per cercare di soddisfare più richieste possibili. Si chiede anticipatamente una massima collaborazione nel rispetto delle norme di sicurezza rispettando quelle che sono le vigenti normative, ma soprattutto di avere un buon senso civico. Grazie a tutti anticipatamente per la preziosa collaborazione», ribadiscono Donne&Mamme Termoli e Comitato MoliSanità L113.

La distribuzione avverrà a opera degli operatori di un'associazione di volontariato.