CAMPOBASSO. «Siamo grati al Corecom per l'istituzione di un “Osservatorio sulle fake news coronavirus”.

Siamo uno dei primi Ordini d'Italia a partecipare ad una iniziativa che avrà l'obiettivo di contrastare la diffusione di notizie false su tutti gli organi di informazione con particolare riguardo ai “Social”. Come Ordine dei Giornalisti del Molise, già da qualche mese, siamo impegnati su questo fronte e lo abbiamo fatto sollecitando i colleghi ad una scrupolosa e attenta verifica delle fonti soprattutto in un momento di grave emergenza sanitaria per il Paese.

I colleghi sanno bene quanto sia importante, e ora ancor di più, fare riferimento solo alla Comunicazione istituzionale ufficiale.

Ci auguriamo che anche le Istituzioni tutte si rendano conto che è necessario “professionalizzare il servizio informativo” con l'assunzione di giornalisti negli Uffici Stampa. Ai colleghi Cosimo Santimone, consigliere nazionale componente della Commissione Giuridica del Cnog e Vincenzo Cimino, consigliere nazionale componente della Commissione Cultura del Cnog, gli auguri di buon lavoro».

La nota stampa a cura dell'Ordine dei Giornalisti del Molise.