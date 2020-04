Vertenza Faist Spa, l'iniziativa della Fim-Cisl

ATESSA. La Fim Cisl scrive alla Regione Abruzzo per la vertenza Faist Spa di Atessa:

"La scrivente OO.ss con nota del 23.3.2020 che si riporta integralmente “...prende atto del verbale del 20.3.2020 che si allega alle parti in indirizzo e riservato ogni diritto in attesa della rituale convocazione avanti la sede politica competente a livello regionale, precisa, pero’, che lo stesso incontro dovrà essere fissato nel rispetto delle norme del Dl 18/20 ed in modo tale da consentire l’espletamento del diritto sindacale e dei lavoratori nel miglior modo possibile ....” Sollecitava un incontro da effettuarsi nel rispetto dei modi e tempi di legge in sede regionale per la procedura in oggetto. La vicenda Covid 19 e i numerosi decreti in materia di tutela dei lavoratori hanno modificato lo scenario complessivo e pertanto in attesa di rituale convocazione per la procedura che a ns. avviso è sospesa , vorrete attivare i canali istituzionali ed aziendali al fine di collocare i lavoratori nelle forme di tutela più ampia non esclusa la Cigs in deroga prevista dalla normativa e dai decreti covid.

Si rappresenta la delicatezza della vicenda e la qualità della materia trattata e l’alto numero di lavoratori coinvolti e la mancanza di fattiva collaborazione da parte aziendale e la concreta quotidiana difficolta dei lavoratori coinvolti."



Segreteria Interregionale Fim Cisl Abruzzo-Molise, Domenico Bologna