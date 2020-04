«A Pasqua e soprattutto a Pasquetta bisogna restare in casa», l'appello del sindaco di Petacciato

PETACCIATO. "A Pasqua e soprattutto a Pasquetta bisogna restare in casa. Nessuna uscita o gita fuori porta per il lunedì in albis". Così, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, che ricorda alla popolazione l'attuale emergenza dovuta al coronavirus e l'obbligo del rispetto delle ordinanze del Governo durante le festività pasquali. "Comprendo il desiderio di uscire a fare una passeggiata - spiega il primo cittadino - ma non è possibile: né sul lungomare né in spiaggia". Roberto Di Pardo annuncia controlli serrati durante le festività nel territorio di competenza. "La polizia municipale aumenterà pattugliamenti". (Fonte Ansa.it)