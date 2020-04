Documento di economia e finanza regionale, Toma e direttori regionali auditi in Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente si è riunita oggi, in modalità videoconferenza, la I Commissione permanente che ha iniziato l’esame dei provvedimenti finanziari e di bilancio proposti dall’Esecutivo regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il pacchetto di provvedimenti posti all’attenzione della Commissione è costituito: dal Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2020/2022; dal Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2020-2022 ; dalla “Legge di stabilità regionale anno 2020” e dal “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”.

Sulla strutturazione e sugli obiettivi dei vari documenti in esame, i Commissari hanno audito, per la Giunta regionale, il Presidente Donato Toma e i quattro Direttori dei Dipartimenti, Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella, Claudio Iocca, Manuele Brasiello, e il Direttore del Servizio Bilancio Marilina Di Domenico, per il Consiglio regionale, invece, il presidente Salvatore Micone e il Segretario generale Sandra Scarlatelli. La valutazione dei singoli provvedimenti continuerà nelle prossime sedute della Commissione.