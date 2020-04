Albero cade in un giardino privato: tranciato cavo di alimentazione Enel vicino al San Timoteo

TERMOLI. Albero caduto in un giardino privato nell’angolo tra via Elba e via Lipari ha tranciato cavo di alimentazione Enel, con conseguente interruzione di erogazione di energia elettrica a diverse utenze private. I tecnici Enel sono intervenuti a seguito di segnalazione di guasto e contano di ripristinare la regolare erogazione entro qualche ora.