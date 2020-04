Inps, decreto Cura Italia: pervenute 4.014.829 domande per 7.715.717 beneficiari

ROMA. Inps: prestazioni decreto Cura Italia. Pervenute 4.014.829 domande per 7.715.717 beneficiari. Alle 17.00 di oggi, 7 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 4.014.829 per più di 7,7 milioni di beneficiari, così suddivise: • indennità 600 euro 3.535.616 • congedi parentali 195.186 • Bonus baby sitting 35.879 • CIGO 162.000 domande per 2.486.000 beneficiari • Assegno ordinario 86.148 domande per 1.463.036 beneficiari.