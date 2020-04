Raccolta fondi UniMol a favore dell'Asrem

CAMPOBASSO. Oggi l'erogazione liberale e la donazione dell’Ambulatorio mobile medico I docenti, i componenti del personale tecnico-amministrativo, i componenti degli organi accademici e di controllo, i dottorandi e gli assegnisti dell'Università degli Studi del Molise, in questo momento purtroppo ancora drammatico per l'intero Paese e per il Molise, profondamente feriti dall’infezione pandemica di Covid-19, per rappresentare ancor più la vicinanza della comunità accademica nei confronti del suo territorio, ha inteso realizzare una raccolta fondi a corredo delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria e per sostenere il finanziamento delle incrementate esigenze delle strutture ospedaliere. I fondi, pari a euro 25.370, raccolti dall’intera comunità accademica con un forte slancio di solidarietà, potranno essere destinati all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per ampliare la sicurezza del personale medico ed infermieristico dell’Asrem, particolarmente esposto al rischio di infezione e che, in questo periodo, è in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Porta la data di oggi, 7 aprile 2020, l'emissione del bonifico bancario a favore dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise con causale “Donazione in favore di ASReM COVID -19”. Definite le procedure per la donazione, anche l'Ambulatorio mobile medico dell’Università del Molise sarà messo a disposizione dell’ASReM per potenziare le azioni territoriali di gestione dell’emergenza. L’ASReM accoglie con grande commozione il gesto che l’UniMol ha inteso compiere e che sarà destinato a fronteggiare la situazione emergenziale. Uniti ce la faremo – le parole di ringraziamento della Direzione Generale.