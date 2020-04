I panificatori di Abruzzo e Molise chiedono a Toma la chiusura domenicale dei supermercati

CAMPOBASSO. Con una lettera inviata oggi e indirizzata al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, la Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise chiede una più accentuata lotta di contrasto al Coronavirus il cui sviluppo epidemico non si attenua, anzi i contagi sono in costante crescita.

Infatti, l’Associazione di categoria, rileva che “Le concentrazioni di persone in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, risultato pericolosamente affollati, proprio per l’apertura degli stessi in tutti i giorni della settimana e la maggiore flessibilità oraria di molte persone nell’approvvigionamento di generi alimentari in conseguenza delle disposizioni che favoriscono il lavoro agile”. La Fiesa Confesercenti fa notare che se a questo si aggiunge la situazione di sofferenza delle strutture sanitarie per all’incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, vi è la necessità di garantire una più efficace limitazione preventiva dei contatti e, di conseguenza, una riduzione dei contagi, attraverso il divieto di assembramenti e situazioni di pregiudizio per la collettività.

Per tutte queste attente considerazioni, la Fiesa Regionale d’Abruzzo e Molise chiede al presidente Toma di adottare le seguenti misure che avrebbero validità su tutto il territorio della Regione Molise:

1. Le attività di vendita di alimenti, ivi comprese quelle svolte presso, ipermercati, supermercati, discount e grande distribuzione in generale, devono restare chiuse nel corso della giornata di domenica e di tutti i giorni festivi, e possono essere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00; 2. Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza interpersonale di almeno un metro con la modulazione dell’orario di apertura, la distanza interpersonale di un metro, il divieto di ogni forma di assembramento e l’obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Tra l’altro, queste proposte dellaAbruzzo e Molise, se accettate, permetterebbero anche di garantire il giusto riposo per tutti gli addetti aziendali, dopo sei giorni di lavoro stressante soprattutto per la preoccupazione per eventuali contagi, per garantire l’azzeramento dei contatti tra personale e clienti, nonché gli addetti tra loro. Inoltre, si avrebbe maggior tempo a disposizione per la sanificazione periodica dell’ambiente, sia produttivo che di vendita.