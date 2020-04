All'Inps pervenute 4.141.072 domande per 7.942.001 beneficiari

ROMA. Inps: prestazioni decreto Cura Italia. Pervenute 4.141.072 domande per 7.942.001 beneficiari. Alle 11.00 di oggi, 8 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 4.141.072 per più di 7,9 milioni di beneficiari, così suddivise: • indennità 600 euro 3.650.000 • congedi parentali 196.414 • Bonus baby sitting 37.587 • CIGO 168.471 domande per 2.561.000 beneficiari • Assegno ordinario 88.600 domande per 1.497.000 beneficiari.