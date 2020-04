CAMPOBASSO. Tim accelera sullo sviluppo della banda ultralarga in Molise avviando un piano che da oggi rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle "aree bianche" di 18 comuni dell'intero territorio regionale, che aumenteranno progressivamente nelle prossime settimane, attraverso l'accensione di 112 armadi stradali collegati alla rete Fttc (Fiber to the cabinet).

L'iniziativa mira a dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità. Con riferimento all'articolo 82 del decreto "Cura Italia" per l'emergenza Covid-19, all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio e alle misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. I 18 comuni sono Bojano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Montenero di Bisaccia, Palata, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino, Spinete, Ururi e Vinchiaturo per la provincia di Campobasso; Agnone, Belmonte del Sannio , Capracotta, Civitanova del Sannio, Carpinone, Filignano e Poggio Sannita per quella di Isernia. (Fonte Ansa.it)