TERMOLI. «In aiuto a chi vuole aiutare, donando», lo affermano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

«Un nostro cittadino ha messo a punto un sistema per stampare in 3D delle protezioni CHE POI DONA agli operatori sanitari, a coloro che operano nell'assistenza a domicilio e per chi quotidianamente combatte in prima linea il Covid-19.

Attualmente con le apparecchiature che ha a disposizioni riesce a stampare poche decine di pezzi al giorno cosi, ci ha chiesto di fare un appello a tutti i cittadini perché si possano reperire fondi per l'acquisto di altro materiale e stampanti.

Noi ci siamo resi disponibili mettendo a disposizione la carta poste pay utilizzata già per altre battaglie (analisi acqua, dopo la rottura del depuratore e ricorsi contro il tunnel).

Vi chiediamo a nome degli operatori di LAB3D, di contribuire anche con pochi euro cosi da rendere più efficace la lotta contro questo subdolo virus e più veloce l'uscita da questo incubo».

La carta é: Poste pay evolution n.5333 1710 2535 2382 intestata a Nicolino Di Michele

C.f. dmcnln68d19l505n