​Giovedì Santo, Messa col vescovo Gianfranco live streaming in Cattedrale a Termoli

TERMOLI. Giovedì Santo, Messa in Coena Domini con il Vescovo Gianfranco in Cattedrale a Termoli – diretta Facebook e sito diocesano.

Giovedì 9 aprile 2020, alle 19, il vescovo monsignor Gianfranco De Luca, presiederà la Santa Messa in Coena Domini nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli. La funzione, senza concorso di popolo, si potrà seguire in streaming sulla pagina Facebook della Diocesi o collegandosi al sito www.diocesitermolilarino.it anche per chi non dispone di un account Facebook.

Si ringraziano tutte le testate che potranno condividere il link della messa sulla propria pagina, disponibile pochi minuti prima dell'inizio della messa, in modo da consentire una più ampia diffusione del servizio alla comunità in questo momento di sospensione delle celebrazioni al pubblico dovuto all'emergenza sanitaria in atto.